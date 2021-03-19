於經典韓劇《天國的階梯》中飾演「泰華哥」的52歲男星申鉉濬去年遭前經理人數臭，又被爆濫藥，令他形象受損，更要退出人氣育兒節目《超人回來了》。申鉉濬甚少公開露面，但平日就愛在IG公開生活照，大享家庭樂。而今日他更宣佈第三度做老竇，太太再度懷孕，並將於5月迎來第三名孩子，組織一家五口幸福家庭。

奇蹟的禮物

申鉉濬接受韓媒訪問時表示5月將會迎來第三名孩子，本身他和年輕12歲的大提琴手太太育有兩名兒子，大仔下月就5歲，而次子現時兩歲半。申鉉濬透露太太目前已懷孕30周，對於大家的祝福表示感謝。之後申鉉濬又在IG表示：「我的家人這段時間過得非常辛苦，是給了我們家人非常大的禮物。爸爸和媽媽感激不盡，但另一方面又非常對不起孩子，在這艱難時期奇蹟般地送來了禮物般的孩子，非常感謝，我愛你們。為了妻子順產和孩子的健康，請禱告。」

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