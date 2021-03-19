曾出演韓劇《皇后的品格》、《江南醜聞》及擔正《壞愛情》的34歲女星申高恩，於2019年拍攝MBC韓劇《壞愛情》時與41歲的拍檔尹鍾和結緣，兩人於去年6月劇集播畢後開始發展成戀人關係，拍拖未到1年，今日就宣佈將於5月結婚。

婚禮只邀請親友

根據韓媒報道，申高恩方面宣佈將於5月19日在首爾某處舉行婚禮，而婚禮亦將會遵守當局防疫守則，只會邀請家人及親近的朋友出席。兩人因為有相同的價值觀，加上確認了彼此的人格，所以在交往快將1年之際決定結婚。而申高恩亦在社交網宣佈自己將會做5月新娘，她留言：「最先向fans告知了和尹鍾和結婚的消息，在拍攝現場得到每個人的喜愛，給予我明朗正能量的他，現在已成為了我最珍貴的人，在我身邊約定了一生。我們會努力對彼此產生好的影響，幸福地生活下去。」

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