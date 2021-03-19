當年憑《天涯歌女》而走紅的陳松伶（松松），在2011年與比她細8年的大陸男星張鐸結婚，婚後當然「嫁雞隨雞」，主力在大陸發展，最近松松與老公參與大陸真人騷《婆婆和媽媽2》，張鐸的媽媽當然應邀出亮相，在節目播出初期，張媽媽多次在鏡頭前冷待新抱松松，全程當她透明，當時已經有網民戥松松不值，有人估計可能因為松松未能生育而得不到奶奶歡心。

在日前播出的新一集中，陳松伶與奶奶談到生育的問題，言談間表示結婚的時候已經40歲，因身體問題而無法令奶奶抱孫，覺得自己「剝奪了她的圓滿」。張媽媽聽到松松的心底話後，抹一抹眼淚說：「其實我挺好的，剛剛松松的這番話不對，你們兩個決定好了，從我的立場來看，又或者家庭的立場，我是支持你們。」張媽媽還安慰松松說：「同為女人來說，都想自己完美，誰也不想自己不完美，你也不用有想法和顧慮，說『我剝奪了你的權利』，沒有！何必因為這小小的問題，給自己增加煩惱呢？」

生育並非人生清單

其後松松在微博分享了這段短片，她坦言覺得這番對話對自己有很大意義：「我從來不覺得女性人生的意義在於生育，也並不是一件我人生清單中必須要完成的一項。感謝張鐸支持、婆婆和公公還有我家人的理解。很感謝婆婆在這件事上對我的寬容，我知道這點寬容對長輩來說需要莫大的心胸和勇氣。以後我和張鐸會帶你和爸爸，玩遍世界，享受人生，歡歡搞笑一家人，生活美好一定不會少。」

感激父母理解寬容

其後張鐸亦有轉發松松的留言：「想跟老媽和老婆說，凡事發生在我們身上的事都是好事，沒有壞事，一切都是最好的安排。老婆，你沒有剝奪任何事，不要有任何負擔，感謝媽媽爸爸的理解寬容，愛是理解的別名愛是如此的美好。老婆，工作結束，我們休息一下，把遊玩計畫安排起來我們全家出去玩嘍！」

因為張鐸是獨子的關係，雖然松松在2005年松松患上卵巢囊腫而影響生育，不過她一直很想為丈夫繼後香燈，當時二人曾赴美國雪卵，嘗試人工受孕，甚至考慮過搵代母，但最後張鐸不希望太太再為生仔而承受壓力，決定放棄生育。

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