22歲前欅坂46成員今泉佑唯未婚懷孕，28歲的人氣YouTuber經手人Watanabe Mahoto宣佈奉子成婚後爆出性醜聞，指他去年11月起要求當時15歲的女學生拍下不雅照達30張，Mahoto立即被事務所炒魷，當地警方前日正式以兒童色情條例將他拘捕。原名渡邊摩萌峽的Mahoto，昨日上午被綑綁上七人車，送檢後向檢察官認罪，表示為滿足性慾要求女事主拍下裸照，他在被捕前已從手機上刪除證據。

據日媒《週刊文春》報道，今泉佑唯與Mahoto開始了同居生活，警員前日到二人愛巢拘捕Mahoto時，今泉也在現場，她目睹經過後大受刺激。消息指，今泉佑唯在Mahoto被警方帶走後情緒激動，約三小時後召來救護人員，要用擔架把她送上救護車，現場消息指今泉當時面色蒼白，神情呆滯，身上更有血跡，但未知原因，她之後被送往寓所附近的醫院治理。

Mahoto涉嫌觸犯兒童色情條例面臨入獄，令預產期是6月份的今泉或要成為單親媽咪。知情人士指，今泉佑唯知道Mahoto闖禍後健康崩壞，所以一直未有註冊，而在Mahoto失業後，兩人的生活費以及生B費用等也是由今泉佑唯負責，已花去她不少積蓄。

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