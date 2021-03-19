美國亞特蘭大周二下午一連發生3宗槍擊案，當地3間按摩院先後被槍手襲擊，造成至少8人死亡，據韓媒報道指有4名死者已確認是韓裔女子，案件在韓國受到極大關注，曾拍攝荷李活猛片《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的女星秀賢、男團Super Junior成員崔始源、男團GOT7出身的Jackson（王嘉爾）等亦在網上發聲表態，叫人停止憎恨亞洲人。

「提高對仇恨犯罪認識」

始源用英文寫道：「我對兩天前發生在亞特蘭大的事件深感悲痛。我當然沒有答案，但我想利用我的平台，去強調現在這個問題是需要解決的。我知道這個貼文解決不了問題，但我希望能提高人們對仇恨犯罪的認識。」

Jackson亦表示：「我想花點時間來說，我的心是和亞洲人一起的，身為亞洲人，現在所發生的一切確實令我感到心痛，任何形式的仇恨和種族主義都不能被接受。如果人能學會仇恨，那麼他們就能學會愛，現在世界比以往任何時候都更需要愛。請一起發聲，我也會盡力我的力量，讓我們一起去改變。」

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