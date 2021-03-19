韓國女團SISTAR出身的29歲成員昭宥，是圈中出名的減肥達人，她又十分有恆心地keep住做運動維持身形，不過近日她上載到個人YouTube頻道的影片，就見她身形及臉頰都圓潤了不少，立即引起熱議。

增磅感幸福

昭宥表示自己正嘗試海外流行的「My Fit Partner」挑戰，先增磅再於兩個月內減磅，並透過影片跟fans分享自己的減肥秘訣。昭宥透露自己拍完廣告後瘋狂飲食了兩周，其間又沒有做運動，立即肥了22磅（10KG）。她笑言瘋狂飲食的兩周感到十分幸福，又變得容易入睡，上圍亦升了cup，但整個人都會變得很懶散。

制定餐單做運動

昭宥之後去體檢時顯示體重是137.3磅（62.4KG），屬輕度肥胖，當天晚上她就開始自己的減肥計劃。昭宥率先制訂餐單，表示三餐都要吃，起碼早餐或午餐是正餐，非正餐就可食沙律或蛋白質食物，至於正餐的飯量要減半，她又建議減肥餐都親自下廚，並記錄自己吃過甚麼。昭宥直言要減肥就一定要做運動，其計劃則是一周上三日瑜伽堂、五日到健身室重訓和做帶氧運動，並建議沒有運動習慣的人，可先以每日行一萬步為目標。至於沒有時間去健身室的人，昭宥亦建議可在網上邊看居家運動的影片邊跟着做。

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