現年27歲的韓劇《雲畫的月光》男星朴寶劍，於去年8月底以海軍文化宣傳團身份入伍，雖說闊別幕前近兩年，但網上亦不時有其近照流出，而且他夥拍41歲男星孔劉主演的新片《複製人徐福》已落實於下月15日，在港韓兩地同步上映，到時fans可在幕前見到偶像。

拉低口罩合照

不經不覺朴寶劍已入伍近7個月，網上近日再有其新相曝光，他穿着海軍服飾，拉低口罩並擺出甫士與同袍合照，獲fans大讚就算素顏都一樣靚仔。同時亦有其他影片流出，朴寶劍面露燦爛笑容，表示自己在軍中過得很好，沒有感到辛苦的地方，令fans大呼安心。

工作勁忙

至於朴寶劍的《複製人徐福》拍檔孔劉正忙於拍攝新劇《寂靜的大海》，日前所屬事務所公開的影片就見他面色蒼白，fans都十分擔心。但孔劉不只拍新劇，亦為品牌拍攝新相，事務所昨日在IG公開了花絮相，孔劉回眸看着鏡頭恍如女友視角，不少fans留言表示心動。

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