鼓佬李健宏（Kevin仔）最近和著名音樂人⿈丹儀合作主持網上節目《MUSIC PANDA》， 每集邀請不同歌⼿或組合Jam歌，首集邀請了關心妍（Jade）做嘉賓，與「造星神經刀」CY陳澤言一齊jam歌。

在節目中，KB問到CY是否有「分享症」，喜愛將自己的事「擺上網」？CY坦言自己不太喜歡分享：「我自己好少將屋企嘢同人分享。」Jade亦說：「我哋由好重視私隱到慢慢要分享，去到而家唔可以唔分享，我經歷「關家姐」呢件事之後，EQ由唔高變高，呢篇潮文真係好勁，由電腦傳到手機年代都仲未死，我諗我係第一個感受呢件事，因為入面講緊嘅真係唔係我，講緊嘅好似我真係犯咗罪，以前嘅年代好難解釋，只係可以同記者講一次，新聞出唔出，出完就算，反而而家可以抨擊。」CY亦表示當日參加《造星III》收過不少負評，覺得他為何仍未被淘汰：「我個心諗，惟有叫自己做好啲。」

他們還分享了參加歌唱比賽加入樂壇的⼼路歷程。關心妍更提到，當新人時曾遭其他歌手批肘兼爭企位：「我好冇用，成日都係企後面。成日俾唱片公司同事鬧我唔識撈，唔去爭前少少企位。」而KB及丹儀就大爆天王級歌手舊事，丹儀爆金句王曾經講過：「歌唔係用來練。」

KB就開名大讚黎天王，指2006年曾與Leon去美國登台，黎天王開騷前竟然走入樂手房與大家打招呼，留下金句： 「大家唔使緊張，我都唔緊張，你哋都唔需要緊張，因為我手中有咪，心中有歌，我背後有你哋，我哋一齊出去速戰速決！」當時還是小樂手的KB，覺得天王舉動非常暖心，對Leon完全改觀。

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