41歲的台灣藝人小豬（羅志祥）去年4月遭大陸網紅舊愛周揚青踢爆淫亂私生活，分手信指他「劈腿」、「多人運動」等，形象盡毀。停工至今快滿1年，上月底他轉型當YouTuber，開個人頻道「羅志祥Show TV」，兩周前發放第1集，點擊有47萬，其後第2集點擊有10萬，最新的第3集接近9萬人次點擊，似有逐步下滑趨勢。第3集他當起健身教練回歸搞笑本色，帶一班中年男子做運動減磅，負評明顯變少。據悉這3集大約可獲647美元（約4,580港元）廣告分紅，跟他過往動輒千萬台幣（約250萬港元）歌酬相比，差距很大。

小豬在第3集影片以類似周星馳式的無厘頭搞笑方式，拿「多人運動」自嘲，雖然點擊沒有起色，但負評總算沒那麼多，還有fans留言懷念他在綜藝節目《娛樂百分百》演出。回顧第1集，小豬走上街頭傾聽民眾心聲，面對「渣男」評語，他直說會改，這是他為復出試水溫，還算有新鮮感；第2集突然收起搞笑，戴上豬頭頭套上街跟市民擊掌，為醫護加油，不過有人質疑頭套底下是否他本人，還有人認為防疫意識不足。

他轉型YouTuber即將滿一個月，明日將會出第4集影片。據了解，小豬志不在賺錢，每一集影片製作費遠高於廣告分紅利潤，但他身家超過20億台幣（約5千萬港元），絕對有財力大灑金錢藉拍片當復出起步點。而YouTube頻道能獲分紅條件是超過1千以上訂閱數、過去1年有4,000小時觀看時間，而小豬訂閱人數有5.42萬，第一條影片觀看時數就已達標。

傳借肚生仔

此外，有台灣周刊指小豬近期疑萌生做爸爸的念頭，眼見身邊的朋友都生小孩，羅媽媽也恨抱孫，有傳出羅志祥四處打聽「借肚生仔」的可能性，但小豬經理人小霜回覆時說：「沒有聽說這件事！」

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