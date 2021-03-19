在娛樂圈打滾多年，閱盡世間悲涼，68歲資深演員夏玉麟於2018年不幸罹患肺癌4期，患病期間更慘遭親友離棄，無能力支付龐大醫藥費，只好靠綜援度日，近日夏玉麟接受周刊訪問，指經過兩年治療過程，食過鏢靶藥、先後做過電療及化療，情況卻未見好轉，目前已無藥可醫，他選擇樂觀開朗面對，好好活著，由於受病情影響，不良於行，夏玉麟要用拐杖出入，手部仍然靈活。

夏玉麟受訪時透露後生時在台灣讀大學，回港開始教書，後來報讀第一屆麗的電視藝員訓練班，跟張國榮是同班同學，一齊學習演技，他亦邊教書邊拍劇，以自由身做演員，多年來參與逾4百部劇集，有次在亞視開工，跟梅愛芳合作，剛好梅艷芳前來探班，當時梅艷芳問『人生有咩意義』，至今他仍記得彼此對話內容，他又在報道中講過鄧碧雲曾跟他的舅父拍拖，差點成為舅母，夏玉麟拍劇敬業樂業，從不介意戲份多寡，早年本來有積蓄，可惜跟表弟投資，在大陸開壽司店，2011年爆福島核災，大陸人不敢食日本菜，致蝕本收場，欠朋友幾十萬，雖然經濟狀況不好，但他現時仍努力還錢，他情願做人問心無愧，再窮也不會欠債不還。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！