（微博圖片）
曾3奪TVB視帝的羅嘉良（撈家），在2008年和初戀太太方敏儀離婚後，翌年同大陸演員蘇岩再婚。分別要供大仔到加拿大讀書及打算送細女到英國留學的撈家，要負擔兩頭住家，經濟壓力沉重，因此近年他長駐大陸掘金。
為了吸引抖音「金主」，撈家早前狂拍片帶貨，除了表演唱功，更試過在鏡頭前挑戰鯨吞拳頭。可是，日前他獲邀出席大陸商場活動時，卻被網民發現他的表演場地，舞台設計相當簡陋，佈景乏善可陳外，台上就只得兩個細型擴音器，而現場觀眾更是少得可憐，比起以往前呼後擁的熱鬧場面，可謂天淵之別。有網民慨嘆曾是大台一哥的他，以往在電視撈得風山水起，如今風光不再，令人感到欷歔不已。有網民留言：「曾經是TVB一哥，不能接受啊！」、「3屆視帝搞成咁？」
除了事業遇阻滯，撈家的身體狀況亦同樣令人擔心，早前他被發現秘密返港，而經14日隔離期後，被影到出入癌症醫療中心，逗留長達3小時。當時有指他身形變得消瘦，同時傳出他患肝癌的消息，不過事後撈家否認患癌，又解釋只是約朋友到中心做核酸檢測。
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！