陳豪早前和唐詩詠、郭晉安、馬國明等TVB藝人到深圳拍新劇，由於武漢肺炎疫情關係，他們都要留在酒店自我隔離14日。雖然一個人留在酒店房，陳豪仍堅持戴口罩，被網民笑問是否連睡覺都要戴罩。

一眾藝人日前順利完成14日隔離，現時劇組轉到鹽田一間酒店住。早前一直留在酒店房隔離的陳豪，日前被人影到在新酒店的健身房做gym，短片中，陳豪拿起啞鈴做挺舉動作，只見他舉重時仍不忘戴上口罩，有人就擔心他運氣時會否出現呼吸困難。

其實家有老婆、3個仔女的陳豪，對防疫意識一向相當高，早前大台舉行頒獎禮，他由行紅地氈出場時已戴上醫學用口罩，到在台上企定定拍照時才暫時除下，之後在台下甚至上台時都一直戴着醫學用口罩，比起其他戴沒有防疫規格的透明膠口罩藝人，防疫意識明顯較高，對此他曾說：「我覺得可以犧牲少少個樣換來安全好啲，因為唔係一個人嘅事，係有連帶性，真係唔好掉以輕心。」確實是好爸爸典範。

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