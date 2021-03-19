許廷鏗由「大台一哥」變成「華納一哥」，到最近終於完約，暫時未有着落。許廷鏗前晚在FB吐心聲，除了感謝華納四年來的照顧，又以正面態度迎接未來的日子，以香港小店形容自己：「努力發掘自己的空間，跟隨自己的步伐走出屬於自己的路，為香港樂壇找出更多的可能性。」許廷鏗講明要跳出comfort zone，仍有衝動追夢。

今日有周刊報道指，許廷鏗與華納於3月1日傾好完約，第二日出席ViuTV記者會場面尷尬，由「異父異母低能巨孖寶」另一半的欣宜陪住許廷鏗受訪解圍。據知許廷鏗完約後，會暫時放下歌手身份半年，專心做全職牙醫，未來可能會向台灣樂壇挑戰。

許廷鏗過去幾年穩佔叱咤男歌手三甲，今年更獲男金，有好高叫座力，回復自由身後唔少公司向他招手，報道指環球、寰亞都邀請過加盟，但都不及大台關係密切，因為高層樂易玲已經有晒打算，於月底將約許廷鏗傾偈。

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