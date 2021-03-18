樂隊RubberBand（RB）將於下月在紅館開三場演唱會「RubberBand Ciao 2021」，ciao是意大利文，解作hello，也解作goodbye ，騷名令不少人覺得樂隊想宣佈解散。日前樂隊成員6號、泥鯭及阿偉接受《蘋果》訪問，否認傳聞，並叫觀眾保重身體，放鬆心情感受現場睇騷的感覺。

為追求更大自由度，RubberBand自2016年決定自組公司運作，早前落實下月4至5日舉行紅館演唱會，其後加開下月3日一場，合共三場，門票迅即被掃光。日前樂隊成員6號、泥鯭及阿偉接受《蘋果》訪問，三缺一獨欠隊長阿正，對於演唱會名字有hello和goodbye之意，令不少人覺得暗示解散，三位隊員聽到都忍不住笑一笑，6號指：「唔係嘅，大家都開始有唔同嘅家庭狀況，好似阿正啱啱榮升爸爸，大家未來可能各自會調控步伐，但冇諗到解散呢樣嘢。」他續說：「再見係相信會同大家再見面，泥鯭話我哋唔好講『聚散』，我哋要講『散聚』，將『聚』擺喺後面。」

泥鯭指自從鍵琴手藝琛於2010年因健康理由離隊，已經好多人指RB做多一張專輯便拆夥：「其實都幾得意，因為成日keep住有拆夥感覺，就好似一期一會，反而去珍惜每一次工作同一齊機會。」

叫觀眾保重身體

對於獨立後首次開紅館騷，遇上疫情要面對限制措施，入座率得一半，RB三子承認是一大挑戰，尤其要思考怎樣維持做騷氣氛。問到有甚麼說話跟準備入場的觀眾說，泥鯭表示：「有呀！其實除咗嘟code（安心出行二維碼）之外，仲可以填form，同埋要好好保重自己身體，等自己健健康康。」阿偉希望大家放鬆心情入紅館，再一次感受現場欣賞演唱會的感覺。

獎項有第二功能

今年1月1日，RB於叱咤樂壇頒獎禮上奪得由一人一票選出的「我最喜愛組合」，泥鯭覺得代表有人跟RB有同一信念：「太平盛世時，獎項喺商業上幫到音樂人，呢個時勢，獎項有第二個功能。」阿偉亦覺得不少人與他擁有共同理念及價值觀，泥鯭補充：「對仲可以投票嘅人嚟講，係一種抒發，係一種表態。喺現實生活中被扼殺，香港人好叻，利用其他渠道話畀人聽自己點諗。」