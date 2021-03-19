由曾國祥執導的電影《少年的你》，成功入圍奧斯卡最後5強入圍最佳國際電影。身為爸爸的曾志偉，今日在將軍澳出席記者會時，笑言冇信心囝囝會攞獎，不過能夠入5強已當贏。

冇信心曾國祥會攞獎

曾志偉指得知囝囝入圍最後5強，一家人都覺得開心及非常震撼，而一直觀看奧斯卡提名直播的女兒曾寶儀，是最開心及最大反應的人：「阿寶係最開心的，佢喺台灣打電話畀我哋尖叫『啊~』，好好笑。我都有打電話畀個仔，佢話『老竇，犀唔犀利？光宗耀祖喇！』我話：『吓！我都唔夠光宗耀祖？你仲光宗耀祖過我？』。」志偉又笑言阿仔最近要忙住跟其他人慶祝，還「未輪到」自己與他食飯，問到志偉有沒有信心囝囝會攞獎，他坦言很難：「因為我知道嗰4部（提名電影）都可以話係強中之強，我覺得入到最後5強已經當攞咗。」

志偉用國語受訪時，表示曾國祥因為疫情未能到美國出席奧斯卡頒獎禮，但接受廣東話訪問時卻表示「可能」去唔到，不過他又笑指曾國祥到時無論得獎與否，他也是一個幸運同不幸運的導演，「舊年金像獎攞最佳導演頒唔到畀佢，今年又疫情，可能未必去得成，但點都開心，因為係一件大事。能夠入到最後五強，都係一件大事，亞洲電影係比較少，所以今次嚟講都算係為香港爭光。」

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