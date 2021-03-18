廣播處長李百全自本月1日履新後，親自審查港台節目，相繼把他認為「不合格」的節目或內容抽走，最新受影響的節目包括黃秋生、譚小環以及被捕的港台前編導蔡玉玲有份參與的節目及劇集。對於被稱為「獨裁皇帝」李百全的行為，黃秋生昨日謂：「佢鍾意點就點啦，反正我幫佢多過佢幫我！」譚小環稱平常心看待，陳志雲則在商台節目批評港台現時極偏極倚，更嘲李百全為「生抽王」。

李百全上任廣播處長至今只有19日，已化身為港台節目「劊子手」，繼之前連環臨時抽起《香港故事》中組合LMF及作家蔣曉薇的訪問，以及前立法會議員李華明任嘉賓的《議事論事》後，前日傳李百全再手起刀落，抽起港台前編導蔡玉玲有份參與的《卓越教室》、譚小環主演的短劇《環顧日常》及黃秋生為視障人士旁白的節目《聽出好戲勢》，李百全連番對節目「政治審查」，引起外界非議。

對於《聽出好戲勢》節目內容與政治無關卻被抽起，秋生昨日回覆《蘋果》說：「畀視障睇同政治點會有關呀？」問到可覺得個人被針對？他則指：「我都費事諗，佢鍾意點就點啦，反正我幫佢多過佢幫我，又唔係搵錢，諗住幫吓港台做啲有意義嘅嘢啫。」其實秋生在前年也曾為《聽出好戲勢》作旁白，當時還特地為節目拍攝宣傳片，節目目前仍能在港台YouTube收看。

譚小環平常心應對

譚小環昨早即在Ig貼出拍《環顧日常》的花絮照片，並留言：「我作為演員，一直用心去演，希望大家會睇到我的演出，我信總有機會在不同的平台上會睇到。」還hashtag了「平常心」，小環老公「渣哥」蔡強榮也在fb留言力撐：「感謝新任處長認證。」他又tag「譚小環正式宣佈加入全港失業大軍」。《蘋果》昨日聯絡小環，但至截稿前未有回應。

陳志雲昨日在商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》中，直指李百全抽起節目是要交代：「𠵱家好似要變成極偏極倚，真係要解釋，點講《卓越教室》講教育都要抽起？係唔係蔡玉玲呢三個字已經變成敏感字，唔出得呢？」他又批評商務及經濟發展局局長邱騰華，指決定後不用交代的說法絕對不妥當。志雲直言節目製作界線拿揑得十分困難：「你要講清楚人哋先知要點做，大佬，左又抽、右又抽，李百全真係『生抽王』。」另一主持郭志仁也指出：「人有好多身份，如果佢冇提過自己被捕、初選等敏感議題，唔可以因為佢呢個人，而否定佢其他嘅（職務）身份，但係𠵱家條線好似唔係咁。」

盧覓雪：係針對個人

盧覓雪則在商台叱咤903節目《在晴朗的一天出發》批評：「根據𠵱家嘅內容睇，係針對個人唔係針對件事，乜都可以抽起。咁搵叻哥（陳百祥）做《城市論壇》、何議員拍《鏗鏘集》，有大把愛國藝人全部排住隊去拍任何港台節目。」另一主持林海峰也笑說：「佢睇節目都有排睇，邊有時間同啲工會見面。抽起好恐怖。再係咁抽起，可能只有重播（節目）。」盧覓雪續道重播《暢談普通話》最安全最好，林海峰笑言：「24小時播《暢談普通話》，再加啲海浪同自然聲咁。」

另外，去年底到台灣工作的秋生，在本月初已回港，近日他完成隔離後，在fb分享一條自編、自導、自演兼自拍，名為《Exit》（出口）的短片。秋生於片中在工廈內又上又落，最後走到一間寫字樓外按門鐘，應門的是YouTube頻道「啱channel」主理人之一蝦條哥，他說︰「入嚟啦。」黃秋生即笑罵︰「你應該問我搵邊個先係……唔怪得你拍嘢咁樣……我搵鄧兆尊呀，X你。」黃秋生昨日向《蘋果》表示：「條片自己拍、自己剪，跟啲後生學嘢，老而彌癲。」他透露在港完成十多天的工作後便再離開一段日子。