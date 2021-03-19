ViuTV節目主持岑日珈（Angie）日前孖經理人現身銅鑼灣，食完雞煲再行商場，全程甚少交流，非常沒趣。當晚約8點，《蘋果》記者發現岑日珈與經理人在銅鑼灣食雞煲，由於堂食已放寬至4人一枱，所以現場食客也不少，不過沒有食客認出戴了cap帽和眼鏡的岑日珈，她一直低頭專心食，而坐對面的經理人則只顧撳手機，兩人同枱卻沒甚交流。食完雞煲之後，兩人又前後腳落樓，保持距離地步行往東角中心，可能疫情關係，沿途以至商場內人流不多，不過岑日珈卻非常謹慎，一直沒跟對方埋身接觸，就算入時裝店睇衫，經理人也只在門外等候。

兩人在商場分前後腳行，岑日珈在講電話，經理人在遠遠的身後繼續撳手機，他人看來會覺得二人並不相熟。之後二人離開商場，經過一間賣手機配件的店舖，入店逗留幾秒望了望便轉身走，岑日珈經過一間時裝店時，被掛在窗櫥的一件衣服吸引住目光，已經走遠了的經理人回頭望發現她駐足不停，就走回跟她說了兩句話，似想催她離開，岑日珈仍依依不捨回頭望，經理人再三催促，之後兩人才乘的士離開。

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