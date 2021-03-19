63歲的莎朗史東（Sharon Stone）1992年在《本能》（Basic Instinct）的翹腳問話一幕，是電影史上的經典場面。然而，在莎朗史東即將推出的自傳中，卻大爆自己被騙，指導演稱不會見到其下體，結果卻被出賣。

保羅韋浩雲（Paul Verhoeven）作品《本能》奠定莎朗史東的影壇地位，但她就在自傳中指，自己在與一班經理人看試片時，才見到自己的下體出現於幕前：「這是我首次見到我的下體鏡頭，他們一直告訴我：『我們甚麼都見不到，我需要你除下內褲，因為內褲會反光，我們需要你除下。』」直指被導演及製作團隊欺騙。然而，早於2017年，導演已指莎朗史東講大話，指在場拍攝時她完全同意，但到睇片時才不滿：「你接受了，我讓你看結果。」之後莎朗史東嬲爆說：「X你！」導演卻指：「莎朗不會告訴你這些事，當然不會。」

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