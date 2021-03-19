【S tella McCartney 】

Michael Jackson女兒、22歲的Paris Jackson，熱愛音樂及大自然能量，她經常在IG分享各類和身心靈有關的資訊，會貼出自已去樹林野聲、玩塔羅牌的相，更在IG簡介中，形容自己是treehugger。

她向來少為品牌宣傳或和時尚扯上關係，近日大方穿上Stella McCartney的黑色貼身裝在森林拍照。原來這套衣服大有來頭！是Stella McCartney和生物環保公司合作的新代材料Mylo™️ by Bolt Threads製作的服裝，據指Mylo™️是由真菌的地下根系、無限可再生的「菌絲體」(mycelium)所製成的材料，不需要殺生及殘忍，而且物料成生期只要幾天，比養殖牛隻要幾年才能取得的牛皮、或以石油加工的人造皮革，來得更環保，Stella McCartney一直提倡環保，反對皮草及皮革，「讓我們看到美麗、奢華物料的誕生，而不是讓地球和生態消失。」

Paris Jackson身上的衣服，包括：一件黑色cosrset top和一條貼身長褲，是暫時新材料生製的僅有兩件衣服，由品牌位於倫敦的工作室以菌絲體為基礎的材料板鋪設在環保尼龍上，以手工製作，將前衛的視角與運動主義互相結合，暫不作發售，Stella計劃把Mylo™️融入未來產品中。

【Fila 】

近年非常積極變革的意牌Fila，最近和日本貓咪插畫師PePe Shimada 合作推出聯乘，今日品牌在中環舉行發佈會，聯乘作將拎相機、飲咖啡的貓咪插畫印上tee 、襪及運動小袋上，發放快樂正能量。Fila X PePe Shimada系列亦為香港拯救貓狗協會籌款，捐出部分收益，推動及帶出「領養，不購買動物」的訊息。Gin Lee 一向愛貓，早前穿上新系列，和兩只等待協會中領養的小貓咪合照，她抱住為灰白色小貓咪，開心互動，盡顯喵星人本色。

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