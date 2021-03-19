疫情影響下，樂壇變得死氣沉沉，至近日才有歌手陸續宣佈show照開，即使只能坐半場都照唱，當中包括樂隊RubberBand的《RubberBand Ciao 2021》演唱會，由原先公佈開兩場，至本月12日優先訂票火速爆滿後隨即宣佈加場，今日再次公告加場喜訊，表示演唱會於４月６日加開最後一場。

一眾成員表示得悉門票再被搶光感到難以置信，成員之一的阿偉表示：「非常開心，衷心多謝樂迷支持，因為喺咁嘅環境下要開一個show真係唔容易，大家咁踴躍熱烈去買飛，真係打從心底好感動，所以多謝以外還是多謝。我哋承諾會盡我哋嘅能力做到最好。」

至於演唱會由本來的2場變為現在的4場，阿偉坦言都有擔心過體力是否能應付，但表示大家都已經豁出去，「唔理喇！大家咁支持我哋，總之盡做，喺開show前呢段時間會練好歌，同埋會好好保養身體，希望到時以最佳狀態同大家見面。」6號亦說：「我哋已經同鍵琴手Patrick Lui日日返Band房彈熟啲歌，下星期就會同今次龐大嘅Band Member綵排。我都有擔心過體力，但唔諗咁多，但已經開始戒辣，到時每晚做完show會講少啲嘢，飲多啲水。」

除了RubberBand加場演唱會的門票在本月25日開售，日前宣佈在5月6-8日在Star Hall舉行成軍兩周年演唱會的MIRROR，演唱會門票同樣在當天開售。不過，兩個演唱會都想捧場的樂迷要留意，兩個演唱會的門票分別在不同售票網開賣，要搶門票可能要準備兩部電腦喇！

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