40歲日本過氣女歌手愛內里菜，於2000年加入事務所Giza studio獲捧做「翻版濱崎步」，並為動畫《名偵探柯南》唱出七首主題曲，令她一度走紅J-pop樂壇。

飽受精神上折磨

愛內里菜原名垣內里佳子，於2010年因甲狀腺問題引退後，5年後改名垣內里佳復出，不過近年她傳出負面消息，被爆搭上有婦之夫，並為對方產子，更鬧疏忽照顧等風波，就連其自家寵物產品也在去年爆出老翻疑雲，而近日愛內卻再成新聞人物。入稟大阪地裁控告當年一手捧紅她的Giza，直指當年受到該公司監製非禮及性騷擾，令她飽受精神上的折磨，壓力更使她出現呼吸急促、蕁麻疹等問題，決定索償1千萬日圓（約712萬港元）。

發聲明否認指控

日媒昨日報道，愛內里菜在2000年後多次被一名男性監製性騷擾及非禮，對方以工作為理由，刻意安排兩人獨處機會，其間更撫摸及言語上作出挑逗，但Giza選擇視而不見，最終她在2010年以健康為由解約，Giza方面昨晚發聲明回應，否認愛內里菜的單方面指控。

消息傳出後，網民議論紛紛，有人質疑事件發生20年，愛內里菜現在才決定告上發庭，但亦有人認為，Giza曾力捧多位女歌手，當冒起不久也相繼解約或消失幕前，估計該公司在管理上確有問題。

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