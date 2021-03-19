邱淑貞大女沈月被喻為「最靚星二代」，雖然沒有正式加入娛樂圈，但會幫時裝雜誌影硬照，又會在社交網post出迷人靚樣，成功吸納不少粉絲。20歲的沈月繼日前攬住妹妹送贈的bear bear熊大曬香肩後，今日又貼出多張穿上白色小背心的性感照。相中的沈月露出迷人鎖骨和白滑手臂，而身穿質地較薄又貼身的她，令豐滿上圍完全展現，驟眼所見，身材拍得住媽咪。

另外，今日（19日）是任達華的66歲生日，他的獨女任晴佳（Ella）在微博貼出生日卡及多張父女合照，其中幾張是Ella兒時與爸爸在北京故宮及天安門的照片，相中面圓圓的Ella拖住爸爸隻手，乖巧又可愛。而16歲的Ella亦完美遺傳媽媽琦琦的模特兒氣質，擁有一雙「逆天長腿」，與爸爸幾乎一樣高，加上標緻樣子，已獲不少品牌垂青邀請擔任模特兒。

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