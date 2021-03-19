中國籍AV女優陳美惠今年在日本出道，她在作品中以東北口音爆粗引起關注，就連私下也不時有出位言論，難怪其微博賬號受到攻擊及舉報。

有內地網民直指陳美惠夠搞笑，她早前在Twitter上跟網民談到追隨人數激增，陳美惠竟說：「全部都是中國人，笑死我了。」獲同胞們翻牆追捧，令她感到意外，更大口氣說：「希望中國男的全部看我的A片。」目前，陳美惠在Twitter的followers已達95.5K，即將衝破10萬大關。

前日，陳美惠在Twitter貼出四秒短片，並寫：「我上電視了！！呵呵...」畫面上就看到陳美惠疑似接受CCTV（中國中央電視台）訪問，談及中國人AV女優在日本的生活和工作。查實片段經後製而成，純粹是移花接木，陳美惠一時貪過癮上載到社交網跟fans分享，不過她之後又把片段刪走，暫時未知原因。

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