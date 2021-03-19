陳瀅去年在無綫節目踢爆方力申（小方）曾約她單獨食飯，言談間大讚小方心地和外型都好，是自己的理想對象，其間陳瀅更主動脫下戒指給小方「求婚」，自此兩人更傳出緋聞，上月情人節小方更在她IG留下「Happy Valentine’s Day」兼三個心心emoji，惹人聯想。

今日小方和陳瀅齊齊出席活動，他們不約而同聲稱好朋友，問到是否對對方有興趣？陳瀅說：「佢絕對係一個好好嘅男仔，我成日都讚佢，佢係我認識嘅男性朋友之中，最有善心同心地最好嘅一個。」問是否等小方主動？，她笑說：「如果遇到一個好鍾意嘅男仔，我都會做主動嘅，不過，我只係話佢好好，冇話好鍾意。」小方亦表示當日不過是節目效果，大家分享擇偶條件，在飲了酒的情況下越講越放。

陳瀅早前由加拿大返港，並住酒店隔離21日，當時她表示感謝幫助她度過艱難時刻的好友，包括陳嘉寶、何雁詩、方力申、「老公」Howie和幾位圈外好友，及感謝他們送禮物，但惟獨沒有透露小方送了甚麼禮物， 湊巧在元宵當日陳瀅收花，於是有人猜測此人正是小方，陳瀅為避免再引起誤會，她主動透露送花的人是圈外朋友，小方送上珍珠奶茶和寫咭，但亦令她覺得很sweet，小方則笑說：「估唔到聽落送珍珠奶茶仲sweet過送花，我見個女仔咁孝順，覺得佢好有孝心，所以同佢打氣。」

另一方面，對於因與人夫黎振燁在車廂密會而被停工的朱智賢，明天終被放生出席劇集宣傳，高層樂易玲未有透露解凍原因，她只說：「因為佢喺《愛美麗狂想曲》嘅戲份都重，所以安排咗佢喺聽日見記者，我都有聽到有啲劇想搵佢，不過我哋要睇咗劇本先可以再決定。」

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