由ViuTV選秀節目《全民造星》中出道的男子組合MIRROR，於2018年底成軍後，人氣持續高企，12名成員中，姜濤、陳卓賢（Ian）、江熚生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）等陸續單飛發展。不少鏡粉均期待十二子合體開騷，而本來一早已籌備的成軍兩周年演唱會，因疫情關係一再延後，到昨日MIRROR官方網頁宣佈，將於5月6至8日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行「MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021」。

Edan被笑似蠟像

MIRROR在社交平台上宣佈消息：「其實應該早點舉行，但期間出現更多的考驗，更多的感慨，MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待。現在我們終於可以正式宣佈，珍惜這次跟你見面的機會。」

昨日MIRROR眾成員都在社交網分享演唱會的海報作宣傳，當中陳瑞輝（Frankie）就轉載影視評論人游大東的留言：「終於等到MIRROR開騷。」Anson Kong和阿Jer分別轉載演唱會海報時，均表示終於等到開騷，其中Anson Kong的留言流露興奮之情：「係演唱會呀，係觀眾呀。」Jer則留言：「久違嘅show呀。」又取笑Edan在海報上的樣子似蠟像。Ian昨日回覆《蘋果》說：「其實本來呢個演唱會係for兩周年，不過因為疫情而延遲咗，好開心𠵱家終於都嚟到，我都知道大家好期待，希望大家可以多啲支持，我哋都想加場呀！」

勢掀起撲飛潮

其實MIRROR早於2018年出道後一個半月，已在九展舉辦首場演唱會，也是香港第一隊出道只有49日就舉辦演唱會的團體。而今次MIRROR開騷暫定三場，下周四早上10時作公開發售。由於受武漢疫情關係，MIRROR今次開騷只能提供五成入座率，每人每次最多限購四張門票。票價則分為1,280元的VIP位、780元及580元三種。而1,280元的VIP票價，當中除包含一張780元票，持票人還可以觀看MIRROR綵排及獲得一份限量版演唱會紀念品 ，估計將會成為眾鏡粉搶購目標。