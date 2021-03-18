美國喬治亞州亞特蘭大於大前日發生槍擊案，當地三間按摩院被槍手襲擊，造成至少八人死亡，其中六人是亞裔女性，令全球再度關注亞裔人士受歧視的問題。紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）疑似因為亞裔身份而成為受害者，美國一間著名插畫卡片製作公司Topps近日製作BTS的閃卡時，涉嫌醜化他們，將他們變成扑儍瓜的遊戲捱打，事件引來網民及fans關注。

認衰取消發售

BTS早前成為韓國史上第一隊獲入圍第63屆格林美的最佳流行組合/團體，雖然於香港時間周一舉行的頒獎禮上失落獎項，但Topps以格林美作主題設計一系列閃卡，在官網預告推出Garbage Pail Kids的「2021 Topps Garbage Pail Kids：The Shammy Awards」閃卡系列，主角包括Taylor Swift、Billie Eilish、Harry Styles等歌手，不過與其他歌手比較，唯獨BTS的閃卡有被醜化之嫌。

在公開的插圖中，BTS成員置身於扑儍瓜的遊戲中，七子的頭縮在一個細格內，有人就拿着格林美的獎盃作狀打他們，可見BTS臉部受傷，更露出痛苦表情。而最令fans感到憤怒是其他歌手的閃卡都會寫上名字，僅得BTS的閃卡沒有寫上隊名，而是寫上了「Bopping K-Pop」字眼，即時引起了爭議。由於遭到網民圍剿，Topps方面即時補鑊，在Ig公開道歉：「我們了解到消費者對BTS的閃卡感到生氣的事實，對此我們表示理解，並深表歉意。」同時又強調有關的BTS的閃卡不會印刷及銷售。

法拉表示憤怒

目前網民在社交網發起「#AsiansAreHuman, #StopAsianHate」的hashtag運動，希望能停止憎恨亞洲人。已進軍美國的吳彥祖、「尚氣」劉思慕、李小龍女兒李香凝等都有發聲表態，叫人停止憎恨亞洲人。吳彥祖轉貼槍擊案新聞並炮轟負責案件的警方發言人：「他對槍手表示同情，卻不同情受害者。」又hashtag「停止憎恨亞洲人」。劉思慕留言：「上星期我才向《Variety》講要反對歧視亞裔人，叫大家承認我們的痛苦，但我從未想過會有槍擊這樣的事發生。」

一直關注種族歧視的陳法拉貼出多個憤怒emoji表達不滿，陳冠希亦有在Ig留言稱自豪成為亞洲人，對自己的膚色感到很舒服，也很榮幸在全球社區中展示自己的重要性和價值。