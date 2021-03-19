韓劇《Penthouse》開播至今贏盡收視及話題，反轉又嘔血的劇情刺激觀眾追劇，第二季的第9、第10集將於今、明兩晚播出，劇組再預告有衝擊內容，因而再度將第9、第10集列為19禁，即19歲以下觀眾不能觀看，更加引起觀眾好奇，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

金永大暗撻崔藝彬

劇組公開的預告可見，金素妍因被嚴基俊威脅，無法取消婚禮，兩人似乎將如期結婚；至於金素妍前夫尹鐘焄就被嚴基俊暴打；以短髮look回歸的李智雅就有出浴的場面；嚴基俊兒子金永大及金素妍女兒崔藝彬就在咀嘴時被發現，其他人對於兩人交往一事大感驚訝。

最佳代言人

劇組同時公開了李智雅及朴恩碩的劇照，是上集朴恩碩救出李智雅之後的場面，李智雅目光冷淡地望着朴恩碩，但朴恩碩就向對方投射出逼切的眼神。此外，李智雅憑劇而人氣急升，廣告代言不斷，她亦識做地在拍攝空檔時，在IG即時動態為品牌宣傳，可謂最佳代言人。

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