開講有話「無仇不成父子」，套用在吳綺莉和吳卓林身上也適合不過。1999年11月，26歲的吳綺莉未婚誕下卓林，BB的生父成龍承認自己犯了「全天下男人都會犯的錯」，卻不願承擔責任，從此母女相依為命。

做單親媽媽不容易，吳綺莉自覺是一位盡責媽媽，昔日跟卓林形影不離，即使在上海生活艱難，兼職做裝修室內設計員，都堅持每日接送囡囡返學放學。「以前約客人見面或落地盤時間較彈性，我由佢幼稚園開始，我差唔多每日送返學放學，未停過，冇送嘅唔超過3次。我覺得一係唔好要小朋友，要就盡量做到就做，可能自己細個冇（父母愛），更需要做呢件事。」

潮州人攞起乜就打

但母女之間的分歧未知從何時開始，2015年卓林報警指控媽媽家暴和酗酒，Elaine直認有體罰：「當然有！我諗同佢之間，最大問題就出喺呢度。我屋企係潮州人，同我差唔多年代嘅父母，都係攞起乜嘢就打，鐵衣架、藤條係特登買（嚟打）叫錫住你。我阿媽都打，試過一次去廚房，我都唔記得自己做錯乜嘢，好彩閃得快，唔知做錯乜嘢，想返入房，一把刀插咗喺門度。」問到可有擔心整傷？Elaine淡定地說：「我唔知呀，但我嗰吓閃得好快，唔知係咪避慣咗。」Elaine蠻不在乎，帶笑續說：「我嗰代同朋友傾開偈，大家都有唔同方法去擋呢啲嘢，真係年代唔同咗，以前老師都打你，而家告硬啦，學校都玩完。」對於酗酒，她解釋：「Wine之外，其他烈酒都唔飲，只係俾人影到買支酒就咁講，用最簡單嘅common sense，如果我屋企好多酒，就唔使夜麻麻去買啦。」

其實卓林的黑暗世界，從她兒時的繪畫作品中已略見端倪。「佢複雜好多。我好細路哥，畫畫係為興趣，朋友都笑我啲畫咁白癡，以前喺上海開畫展，見到牆上嘅畫望到陽光就會好開心，人生好多唔同嘅嘢發生，如果望落去好灰，我會覺得好辛苦。而卓林7、8歲後就好dark，以前好開心，我有教佢畫畫，但佢有自己一套，我細個學國畫開始，國畫喜歡臨摹，抄太多冇咗自己，所以家長都要留意，畫畫有咗基本功之後，就應該畀小朋友發揮自己style。」可擔心女兒的內心世界？她說：「第一性格，第二朋輩都有影響，佢就畫佢自己想畫嘅嘢，我唔反對，每人有自己風格。」

問到卓林是否曾被同學排擠？Elaine說：「有講過，我唯一最大忽略嘅嘢，我嗰方面獨立係自細培養。我父母喺我1歲就離婚，覺得父母無論開心唔開心，離婚都唔好喺小朋友面前數落對方。全家都話我個樣似爸爸，訓練出嚟，成圍枱食飯，會有長輩……冇唔開心，但到現在大個都好，對長輩有啲避忌，哈哈哈，（有長輩）用上海話同我阿媽講：『你真係慘，同你老公離婚，仲要帶住同你老公一樣樣嘅女。』我就坐喺度望住，冇乜反應，我冇唔開心，點話我都好，唔上心，你鍾意點講就點講，我諗性格啦！」

卓林失蹤6個月：幾恐怖幾驚

兩代鴻溝，或許Elaine教導子女的方式有偏差，但仍是很關心對方。年前卓林與太太Andi離港「失蹤」近半年，忽然在網上拍片尋父，Elaine當時心情既驚且喜：「朋友send畀我，我由細到大最難嘅一種經歷，我諗所有父母都唔知會點。當時佢失蹤咗6個月，冇人搵到佢，音訊全無，打畀人哋（Andi）屋企都聽電話，我隻貓好整蠱，每日對住我塊鏡係咁叫，所有人搵唔到，一搵到就係睇到條片。嗰6個月唔係傷痛，而係幾恐怖幾驚，嗰段時間幾難過。」

卓林今年已經21歲，再一次離家，與媽媽超過一年沒見面，只靠短訊聯絡，吳綺莉的家亦只剩下她和兩隻貓，及一位工人姐姐。問到現在可會接受Andi成為一家人？Elaine說：「我有個底線，啱與唔啱都好，現在冇乜嘢講。」談及卓林會否覺得她不對，Elaine坦言「最錯個位係惡同嚴」，問到可有希望母女團聚？她說：「控制唔到，屋企人都難控制佢出街識咩人啦。但我最希望佢自己返嚟，我係基督教，相信有命定，好多唔係我可決定控制去改變。」

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