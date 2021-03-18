80年代走紅的諧星愛迪梅菲（Eddie Murphy），沉寂多年，近日又再活躍，除了現身多個清談節目，又回到捧紅他的《Saturday Night Live》做嘉賓，更拍了1988年極受歡迎電影《美國之旅》（Coming to America）的續集《美國之旅2》（Coming 2 America），可算是全面復出，電影本來打算上年中在電影院上映，不過因疫情關係，改為月頭在串流平台Prime Video播放。

愛迪曾拍下《妙探出差》（Beverly Hills Cop）及《48小時》（48 Hours）等系列，以票房數字來計，是全球史上最成功的諧星，多年來他起起跌跌，每逢電影一唔賣得就收埋自己一陣，今次相隔十年再推出新笑片，不少人期待他再翻生。由於愛迪一直保持笑匠地位，所以開續集，電影公司亦特別優待，選角上就能人所不能。

事隔33年，首集的眾多配角及女主角已經人氣不再，不能擔當大製作的主要角色，然而有愛迪照住，今次大部份角色都能回歸，其中更大膽請來因逃稅曾坐監、事業一蹶不振的韋斯利史納斯（Wesley Snipes）做配角，以及近年因性侵而無人敢用的摩根費曼（Morgan Freeman）客串，為電影增添不少驚喜。電影推出後，成為全年首周最多觀賞次數網上電影。

續集故事講愛迪成為非洲一個國家國王，為尋找繼承人再去美國，找他的私生子。論搞笑愛迪確不復當年勇，笑位亦不夠密集，而且以前他做非洲王子甚有帥氣，現今肚腩凸凸看來有點肥膩。今集愛迪更把戲份着重於私生子及其母親，可惜兩人都只表現平平，而劇情本以回到美國看文化衝突最討喜，但因疫情所累，多幕未能在鬧市拍攝，未免失色。不過，雖然有諸多缺點，但電影有原班人馬演出，難能可貴，感覺窩心甚有娛樂性。

已59歲的愛迪曾嘗試做演技派，除2006年在《夢幻女郎》（Dreamgirls）做潦倒歌手，獲奧斯卡提名男配角，在前年推出的《我叫多麥特》（Dolemite Is My Name）做爛片搞手，亦獲金球獎提名，本來轉型扮嚴肅容易得多，只是他不甘做廢老，仍正面挑戰喜劇，令人佩服。據知愛迪梅菲更有意開拍《美國之旅》第三集，到75歲再演出同一角色，不好意思，我還真的有點期待。

撰文：翁可人

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酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。