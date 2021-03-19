荷李活巨星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與畢彼特（Brad Pitt）離婚後反目成仇，安琪蓮娜更正式向法庭提交新證據證明前夫家暴，打算讓6名未成年的子女上庭作供。

畢彼特禍不單行，二人的大仔Maddox亦出面指控畢彼特不適合做爸爸，還希望刪掉自己名字中的「Pitt」姓氏。其實Maddox與畢彼特一向關係不佳，更有指於2016年，因為畢彼特在私人飛機上向Maddox家暴，而成為畢安離婚的主因。自畢彼特正式離婚後，與Maddox更是零交流，相反Maddox就是安琪蓮娜最愛錫的一位，而畢彼特與二仔Pax亦已幾乎斷絕來往。

據知情人士指，Maddox在是次官司會以證人身份，指控畢彼特不適合做爸爸，還表示想透過法律方式，將自己的姓氏「Pitt」除掉，不過安琪蓮娜不贊成Maddox的想法，但仍然尊重。其實上個月，二人的14歲親生女Shiloh，亦在社交媒體上除掉姓氏「Pitt」，而Shiloh更一向是與畢彼特最親密的子女，此舉令畢彼特非常傷心。

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