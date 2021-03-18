李百全於本月1日接任廣播處長，甫上場即整頓港台，節目要先讓他「審查」才可出街，只是短短兩個多星期已有多個港台電視節目或內容「被消失」。

本月4日 抽起LMF訪問

李百全於本月4日開會，「審查」《鏗鏘集》、《視點》及《香港故事》等節目，《香》有組合LMF的阿肥（圖）訪問，他批評LMF常唱粗口歌不decent（正派），因此即場決定抽起訪問，更說：「點解唔搵曹永廉做訪問？」

本月7日 講閱讀都被刪

電影《幻愛》的原著小說作家蔣曉薇（圖）在《香港故事》受訪集數原定在7日播映，她當日在fb發文指，訪問內容只談閱讀及鯨魚擱淺，但亦臨時被抽起，指節目副題亦由《香港病了》改為《疫行者》，她慨嘆：「『香港病了』已成了禁忌。」

本月11日 曾鈺成同觸礁

原定當晚播出《議事論事》臨時被抽起，改為重播舊節目《卓越教室》。有指該集曾鈺成主持的環節「政事溫度計」訪問袁彌昌及立法會前議員李華明（小圖），談及修改選舉制度，李華明曾表示在節目上批評修改選舉方法是控制選舉。

本月12日 突改《脈搏》字幕

上周五晚上7時10分原定播映《脈搏》，晚上8時緊接播放《鏗鏘說》，但播出前突然對調時間。該集《脈搏》訪問劉慧卿及劉漢銓，內容涉及人大修改香港政制，有指李百全臨時要改節目字幕，而未能在原定時間播出。

本月14日 再抽《香港故事》

原定當晚7時半播出《香港故事》第四集突然被抽起，改播舊節目《香港故事：鄉人．情味 西貢潮人》。有員工指李百全自批評LMF一集「唔需要睇，都知唔應該播」後，沒看過《香》內容已直接抽起，批他如「獨裁的土皇帝」。

本月17日 禁播四個節目

前日傳出李百全決定抽起下輯《香港故事》其中兩集，包括因參加初選被捕的李芝融，及曾因爆炸品案被判入獄的彭艾烈的訪問。蔡玉玲編導的《卓越教室》、譚小環的短劇《環顧日常》及黃秋生旁白的《聽出好戲勢》也同樣被抽起。