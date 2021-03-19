四人樂隊Carrier帶菌者今晚於九龍灣展覽舉行音樂會《末樂未落》，並請來Kolor與Yellow任嘉賓。這是樂壇今年第3個音樂會，在防疫政策下，原本600坐位的場館只能坐300人，每4人一排，而表演者與工作人員要全部在開騷72小時內檢測，確保安全，至於入場的歌迷也要遵守防疫規則。

帶菌者的主音龍小菌、鼓手阿布、低音結他手阿Mann及結他手阿花，開騷前一同接受訪問，今次是他們成軍7年首個演唱會，他們也大呼緊張，阿布說：「真係好緊張，3年前嘅今日我哋第一次有歌派台，3年後嘅今日做第一個演唱會，亦係今年第一個騷，仲喺今日出埋第一隻唱片，真係好神奇。」疫情下開騷大家也跟足規矩，除了表演者與工作人員要做檢測外，觀眾也不能飲食及站立，龍小菌說：「好驚呀！一直緊張開唔開到，每日睇住確診數字，托賴可以順利開到。我哋做足防疫措施，不過唔明點解企喺度會易中招啲？」隊員又嘲笑幪面是龍小菌的強項，戴上口罩表演也難不到她。

Carrier帶菌者還宣佈將加盟新公司Lava的喜訊，他們將是公司的第一隊樂隊。由獨立樂隊變成有公司支持，他們笑言簽約後其實也要一腳踢，不過大家卻能更專注創作音樂，阿布說：「香港樂壇發展好艱難，好開心有公司支持本地樂壇。」問到收入可會較穩定？龍小菌說：「都係未知之數，社會氣氛加上疫情，好難有大收入，但起碼有公司嘅幫助同人脈，我哋做音樂會順利啲。」

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