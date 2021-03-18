成龍大前年推出自傳英文版《成龍：還沒長大就老了》，自認是「混蛋」，驚爆曾睡過10幾個應召女郎，更論盡身邊女人，當中包括鄧麗君、林鳳嬌、吳綺莉。吳綺莉的半生，彷彿與成龍牽扯着，餘下的仍然放不低。

所謂18歲卜卜脆，當年正是18歲的吳綺莉被成龍展開猛烈追求，拒絕過，但最後仍是敵不過「大哥」的豪氣和痴心，可惜一切美夢一下子變成噩夢，就在她懷有「小龍女」5個月後，成龍突然變臉中斷一切關係。有沒有後悔生卓林？吳綺莉堅定不移說：「我個人有一樣好處，每個經歷同過程都係學習，唔會後悔同埋怨，因為對件事冇幫助，冇人教，但我由細到大對任何嘢都係咁，幾難過都好，唔好埋怨同後悔，嘥自己時間。」當時有沒有人勸告要落了小孩？她說：「我匿到自己好埋，大部份自己諗（生下來）。」

自認戀愛大過天

吳綺莉承認自己是戀愛大過天的人，凡投入一段感情，便無悔地愛。「唔怪我個女，細個我都係拍拖大過天。陳翹英係亞洲電視戲劇組製作總監，多謝佢相隔30年都搵我拍《理想國》，佢一定覺得我細個時候好曳，《勝者為王》第一輯，我就係因為拍拖大過天，成日都話要減戲份，問可唔可以唔拍，細個基本上所有時間都係用嚟拍拖。」

曾經有人質疑吳綺莉生卓林是為了箍住個男人，又傳要勒索天價養女，謠言滿天。究竟當初吳綺莉是追求愛情，還是為錢？她避談說：「我份人從來唔理人點睇，亦唔想解釋，我只係一個演員，埋位有好角色好劇本好開心，私人時間係我自己，做人問心無愧就OK，唔需要解釋同交代，我選擇咗自己嘅一條路，就要自己諗點樣行。」

擁有22億身家的成龍，曾公開表明一毛錢也不會分給她們，那吳媽媽有沒有向成龍索錢？她說：「呢點我唔清楚，我真係唔明，現在好多單親媽媽，生佢都要諗點樣令佢成長，我唯一缺失係我太嚴太惡，other than that，我覺得我ok，有啲位我proud of自己，單親又有乜問題。」

成龍之後一直單身

吳綺莉一直保持單身，對於有指她搶走梅艷芳兩個男人趙文卓和林國斌，她笑言都是「流料」得啖笑：「趙文卓都話拍過《黃飛鴻》，見過識得，林國斌真係見都未見過。嬲？冇。」要展開一段新感情，對她來說不容易，因為要顧慮的事情實在太多。「我又唔係只拍過一次拖，過咗去唔講，我之後都有人追，但都忙，有咗個女，到你下次拍拖就有不同要求，可能我諗多咗，人哋要求我要小朋友，我要唔要呢？對我小朋友唔fair，嫁鬼佬會好啲，但中國人思想，真係錫自己嗰個多啲，對自己小朋友唔公平，好似out of family咁，諗到呢點就唔好害人。又或搵個離過婚大家都有細路⋯⋯自己（諗法）好複雜。」她不介意單身，眼見好多差不多年齡的高質素朋友，即使沒結婚生小朋友，仍能活得好開心，一切隨緣。

戲劇性的人生，會否考慮出自傳？她笑說：「自轉就會，冇特別諗！反而想再開畫展，講咗兩、三年，但畫畫都要講mood。話我人生多波折？我都有問過牧師，佢就話點解你係椰菜，佢係菠菜，咁你而家係椰菜就將佢做到最好，唔使諗其他嘢。」滿心玄念，確實要好好參透。

後記：

吳綺莉（Elaine）47歲已嘗盡人生五味，訪問當日，Elaine選擇在半山豪宅家中，一個她覺得最舒服的地方。Elaine從小在單親家庭中長大，可說從來沒有感受過父母的愛，囡囡卓林跟她走一樣的路。回頭一看，Elaine口中常常唸着「感恩」，自言不敢奢望太多，只求平平淡淡過一生。《蘋果》將分兩日，推出五章細談Elaine的半生情、她的成長背景、參選亞姐經過、跟爸爸心結解開，及她與卓林、成龍之間不可分割的關係。

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