「百萬林鍾一戰」曾被質疑夾新聞，皆因鍾培生有份投資的港產電影《#PTGF出租女友》，林作曾經參與試鏡。最近鍾培生高姿態表明，比賽已經變成一個騷，除二人對戰外，還會邀請人氣YouTuber、兩台藝人對戰，及當紅樂隊做表演嘉賓。

近日不少贊助商、YouTuber等都收到鍾培生的建議書，列明冠名贊助金額，當中還有邀請麥明詩做嘉賓，擺明是想借助麥明詩和林作這對過氣戀人關係，增加吸引度。《蘋果》今日致電鍾培生，他表示是商業機密，但承認有邀請麥明詩參與，他說：「都係TBC（to be continued），我係有同佢傾過，我感覺佢自己就有意願嘅，但detail就要問佢經理人。」他直言是因為話題性：「呢個好明顯啦，睇留言啫，觀眾想搵麥明詩表演，我咪搵麥明詩，可能今日觀眾想我唱首歌，我咪唱首歌囉，最緊要觀眾開心。」

覺得麥明詩意願有幾多？他說：「睇價錢啫。信心？計緊數，睇吓有冇咁嘅需要。」問到是否開7位數字酬勞？他笑說：「咁梗係唔會畀番7位數佢啦，儍咗咩，6位數就要嘅。」他計劃5、6月開售門票，但亦擔心疫情影響入場人數：「擔心㗎，但我哋都係沿住限聚令咁去sell。」而麥明詩則以短訊回覆：「唔清楚，有咩佢同我經理人傾啦。」

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