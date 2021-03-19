奧斯卡頒獎禮主辦單位，美國電影學院宣佈，奧斯卡今年將舉辦實體頒獎典禮，邀請所有入圍者和頒獎嘉賓到洛杉磯出席盛會，並不會透過網上方式連線。典禮將在兩個地點舉行，分別是洛杉磯聯合車站和杜比劇院。

奧斯卡頒獎禮的監製表示：「對於因為行程衝突或是持續對旅行感到不安、因此無法與會的人，我們希望你們知道，屆時將不會有Zoom這個選項。我們將盡全力提供所有出席者和全球數百萬的影迷一個安全、愉快的夜晚，我們認為虛擬的方式將貶低所有人的努力。」至於無法出席的得獎者，美國電影學院將代表領獎。

而為了防範疫情，美國電影學院將採取最高標準，現場配置檢測團隊，提供即時檢測，不論是住在洛杉磯或是從外地來的參加者，都必須遵守嚴格的指示。

頒獎典禮今年的主題是「Stories Matter」（故事的重要性），製作人要求參與的藝人受訪分享他們的個人故事，主旨是在典禮當天串連每個人的故事。至於當天也有Dress code，製作人要求與會人士避免太過隨意的打扮：「我們的目標是融合鼓舞人心和夢寐以求的造型，換句話說，就是正式的裝扮很有型，如果你想要參加的話，但隨便真的就不可以了。」

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