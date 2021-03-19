憑人氣韓劇《驅魔麵館》上位的24歲男星趙炳圭，早前捲入校園暴力事件，雖然他多番否認，但已令他形象受損，導致節目被飛、廣告商割席，星途凍過水。

《Vincenzo》演技獲讚

趙炳圭之前獲斟擔正tvN古裝劇《御史曹亦傳》（音譯），但由於爆出涉欺凌，劇組亦打算換人，據韓媒《xportsnews》今日報道，目前在新劇《Vincenzo》有亮眼表現的男團2PM 32歲成員澤演，就有望接替趙炳圭演出《御史曹亦傳》，在劇中飾演最年輕的狀元，同時也是暗行御史羅以言（音譯），本身擁有俊俏的外貌及溫柔的眼神，雖然是具備一切的男人，但卻是沒有大志的宅男。

對於澤演有望擔正一事，劇組方面回應指：「澤演只是選角名單上的一員，目前並未落實選角。」至於澤演方面亦表示只收到劇本邀約，一切尚未決定。

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