大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)34歲男星艾米漢默(Armie Hammer)早前被爆透過IG傳送變態訊息給數名女子,內容涉及強姦幻想及虐待,甚至聲稱想食人肉,令他身敗名裂。最近再有女子出來,指控艾米漢默強姦,洛杉磯警方已立案調查。

一名24歲女子Effie連同律師開記者會,表示自己遭艾米漢默強姦。她指自己於2016年透過Facebook認識對方,後來被對方強姦了4小時,又遭艾米漢默捉住頭撞向牆。律師稱她會與警方合作,協助調查。艾米漢默的律師就否認指控,指艾米漢默是無辜,更反指女方傳送了過百張性感相片與訊息給艾米漢默。

