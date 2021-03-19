有「日本奧斯卡」之稱的「第44屆日本電影學院大獎」今日在東京隆重舉行，紅地毯盛會在下午開始，一眾候選人均悉心打扮到場爭獎。

33歲日本女星長澤正美早前揚威「第63屆藍絲帶電影獎」，連續兩屆獲封最佳女主角，今次在「日本電影學院大獎」中叫雙飛角逐影后，憑《信用欺詐師JP：公主篇》和《母子逆緣》兩片同時獲提名，其他對手還有《系》小松菜奈、《晨曦將至》永作博美、《男人之苦：寅次郎返嚟啦！》倍賞千惠子和《老豆死開一陣先》廣瀨鈴，五位女星現身時引起全場人士注目，長澤正美站在中央更搶盡風頭。

長澤正美舊愛、最近剛榮升人父的37歲嵐成員二宮和也，今屆以《淺田家！》入圍最佳男主角，跟在《Midnight Swan》中扮演跨性別人士的草彅剛爭做影帝，《系》菅田將暉、《福島50死士》佐藤浩市和《罪之聲》小栗旬亦有份爭獎。

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