游學修等人組成的《試當真》網上頻道，近日惹上是非，有網民在討論區寫長文暗指該頻道早前借場地拍節目，不滿「被」公開場地地址、樓層，甚至大門密碼。這位疑似該店職員的網民，強調劇組當日承諾不公開這些資訊，現在卻出爾反爾，網民深感不被尊重；至於借用場地的費用，該片段出街後仍未收到。

得悉事件後，《試當真》為首的游學修，今晨在社交網發怗文道歉，他寫道︰「對於是次借場事件的嚴重疏忽，遺憾一直未有從同事口中獲悉，當中的過錯完全不能接受。」對於公開大門密碼一事，游學修指︰「據悉現時重新上載的網上版本已經做好保密，對不起。」

有關廣告贊助、場地租用費及鳴謝方面，游學修則解釋說︰「我們開台至今每次借/租場地一直都會清楚講明和溝通，如牽涉廣告亦必定付上協議費用及預先告知。今次執行上的模糊完全有違我們的原則，若能成功聯絡上希望能盡快付上場租，同時於YouTube、Facebook、Instagram 帖文內寫上鳴謝，對不起。」最後他再重申表示︰「今次製作涉及眾多全新人事，因此犯下大錯。小弟代表《試當真》團隊謹此致歉，對不起！」有網民在其道歉文留言讚游學修有錯即道歉︰「有錯第一時間出嚟唔係解釋，而係直接認錯 ，香港啲高官真係要向油殻手學下嘢。」

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