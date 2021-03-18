日本男星柏原崇日前度過44歲生日，已消失幕前的他，近日在微博上以中、日版本長文答謝fans一直支持，並向擁躉們交代近況。

柏原崇於90年代上位，主演人氣劇《惡作劇之吻》、《將太的壽司》及電影《情書》，曾紅遍亞洲，曾被封為「20世紀末美少年」。柏原崇坦言受到疫情影響，生活上產生了很大變化，但有粉絲的支持與鼓勵，讓他得到了滿滿的能量，又感性說：「每年都在大家溫暖支持下迎來更成熟的老柏，這世上應該沒有比我幸福的人吧。」柏原崇近年淡出螢光幕，透露正退居幕後，擔任經理人工作，演員事業暫處於休息狀態，但每當被大家的笑容和言語包圍卻使他感到非常幸福，還感恩能當上一名演員。

柏原崇與圈中女友內田有紀感情穩定，維持逾十年情侶關係，柏原崇從去年夏天起，已被日媒發現做跟得男友，陪伴內田有紀開工拍劇，又在現場打點一切，當時有消息指他替女友充當經理人，而今次就由他親自向外界宣佈已轉職成為一位經理人。

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