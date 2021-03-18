《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月19日（周五） Video Talk精選節目表：

午市急CALL︳債息免疫？古天后、唐牛同你傾投資部署

鮑威爾強調2023年前不會調整利率，並維持每月1,200億美元買債力度，美國十年期債息進一步突破1.7%，然而，市場似乎無咁恐慌，投資者係咪已經習慣咗債息上升？對債息免疫？大市係咪可以睇返好啲？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

午市急CALL︳債息免疫？古天后、唐牛同你傾投資部署

日期：3月19日（五）

時間：3:15PM–3:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！