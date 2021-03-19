吳綺莉的父母，有指是媒妁婚姻，在沒有感情基礎下結合，最後在吳綺莉1歲時候已離婚，可說是苦了下一代。吳綺莉在媽媽身邊，但得不到愛，與爸爸在街頭相遇，更形同陌路人，或許是很多單親家庭小孩的寫照。「冇特別諗起爸爸，因為我1歲，佢哋已經離咗婚，11歲喺街撞過，當時我返上海探我阿嫲，落樓時咁啱見我爸爸，但冇嗌對方。」

父母緣薄，心中有沒有缺失？吳綺莉仍是一臉看透世事的模樣，淡淡然說：「每人性格唔一樣，其實我好習慣呢個感覺，因為剛出世就由外公帶，4、5歲已經係香港、汕頭兩邊走，變咗慣咗，好少一家人坐低，冇乜呢啲情況發生，以前阿媽都冇。有時啲人問我節日點過？冇，所以點解我咁鍾意喺屋企，由我有印象開始就已經冇呢件事，大啲上小學，後來畀我唔使寄宿，都係唔夠一年又俾屋企人送咗我去第二度。」她笑言這些經歷「唔有好過有」，她說：「我其實唔係咁強，我真係好恨（渴望）有個正常家庭，但有啲嘢唔係你想就有。」

吳爸爸移居美國另組家庭

心中鬱結，要解開原來好簡單，只要願意踏出第一步。2021年初，吳綺莉在社交網透露跟超過30年沒有見面的爸爸聯絡上，吳爸爸找人輾轉聯絡她，讓父女可以傾了逾半小時的長途電話，吳綺莉亦很感恩說：「我爸爸個妹（姑姐）聯絡過我同事，仲send咗張黑白相畀我同事，但我同爸爸太多年冇見，更加唔識佢個妹，所以冇覆。隔咗差不多一年，姑姐再send我爸爸電話畀我同事，我咪試吓打畀佢，留言後佢再聯絡我。可能我個人大咗，始終嗰個係我爸爸，都76、77歲，年紀都大，我覺得係緣份，咪試吓打呢個電話，就咁踏出咗一步。」談話中提起很多往事，但吳綺莉似乎沒有太大感覺，「佢冇say sorry，但講咗好多以前嘅嘢，都過咗去仲講嚟做咩？」

原來吳爸爸早已另組家庭，並在美國生活多年，近年親戚朋友逐漸回流返香港、上海等地居住，現只餘下吳爸爸一個人在美國獨居，「佢退咗休，生活都OK，依家每日都匿喺屋企，佢有話疫情過咗返嚟探我，我就話不如搬返嚟東南亞呢邊住，表舅父嗰啲又喺上海，自己一個人做乜？佢就話『30幾年習慣晒』，仲好好笑咁講『墳地都買好咗』，但我話咁遠邊個去探你。趣事嚟，佢仲用緊最舊款電話，冇得視像，哈哈。」血濃於水，能把生命中帶有遺憾的一塊拼圖砌上，吳綺莉當然甜在心中。

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