早前逝世的李香琴演出的其中一個令人印象深刻的角色，來自1992年的電影《家有囍事》，因為無電視睇而爆出的一句「世界末日喇！」絕對是經典中的經典，百看不厭。同片的另一經典場面，必數陳淑蘭（蘭子）「進駐」情人黃百鳴家後，在床上邊碌邊唱《金絲雀》。前日，蘭子在社交平台上載一條「自言自語自唱自拍在禾輋邨」片段，相隔29年再開金口唱《金絲雀》。

港姐出身、已經51歲的蘭子，穿上花花短袖衣，加披一件啡色背心外套，外表依然keep得好好，蘭子一邊轉着自拍，一邊唱着《金絲雀》，唱完之後，她豎起手指公表示：「嘩，勁呀！」

其實在蘭子唱歌期間，雖然未有引起眾多街坊注意，但下幾層有位街坊卻似乎都對她投以好奇目光，有網民笑她是儍大姐，又擔心蘭子被街坊鬧：「我聽到有街坊鬧你，叫你唔好嘈喎……」蘭子回覆這位網民：「你要驗耳，佢哋讚我靚。」亦有蘭子忠實fans留言「知道去禾輋現場聽你唱」，蘭子回覆稱：「下次會喺紅館」，然後再留了一個大笑的emoji。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！