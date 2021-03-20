日本朝日電視台早晨節目《羽鳥慎一Morning Show》近日驚爆鬧鬼疑雲，主播羽鳥慎一在昨日早上作直播，當報道當地疫情時，畫面竟突然聽到一把女人聲，而且還輕輕地嘆氣說：「嘶……看不到噢。」不少觀眾事後在網上均表示聽到「靈異怪聲」，引來一陣恐慌。

據日媒報道，出現怪聲的畫面，正是主播羽鳥慎一正被大特寫說話時一刻，此時出現女人低沉聲線，但是畫面中只有男主播一人，另一位女主播跟他有一段距離，應無法近距離收音，當地網民隨即在Twitter討論，紛紛稱被怪聲嚇親，更不約而同指：「大清早就咁猛？」令人不安至極。

對於引起大眾不安，電視台已作出回應：「其實聲音是遙距參與的高木美保小姐，因為螢幕文字太小，所以她細細聲說了出來。」電視台方面所指的高木美保是節目評論員，前日亦以遙距方式亮相節目，因此才發生人不在卻有聲音的情況。

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