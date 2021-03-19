游學修、許賢及蘇致豪等主理的YouTube頻道「試當真」，越來越受網民追捧，近日更有不少廣告商找他們合作拍片宣傳。試當真日前上載跟某外賣平台合作、名為《戶戶送家家走》的節目，還請來卓韻芝、岑珈其、ERROR成員何啟華（阿Dee）及Super Girls成員陳穎欣（Yanny）等參與演出。片中各人扮演特務後再分組鬥快把外賣送去目的地，但過程中有不同規矩及各隊員會出「奸計」為求贏出比賽。

第二次依然冇遮

當日借出工廈單位作為目的地拍攝的租戶負責人，昨日凌晨在討論區撰寫長文力斥試當真，指雙方洽談初期，因對方要保密故沒有透露太多，最後場地負責人因欣賞試當真才答允借出場地，怎料片出街後卻出現問題：「點知拍嘅當日先知拍廣告，仲要拍藍嘢，但無奈應承咗借畀佢。事後，佢問我可唔可以開地址同埋大門密碼資料，我即刻拒絕咗佢，話晒我唔係業主，都擔心有保安問題，佢都話係無問題，亦承諾會出場地鳴謝同象徵式畀返場地費。但到出片嗰一刻，地址密碼樓層全部都公開晒。」

負責人即時聯絡試當真追究，他更附上跟試當真方面的對話截圖做證，對方指原本片中有logo遮着密碼，但不知為何出片時沒有，又答允會刪除原片，處理好後才再上新片，但負責人謂：「但係已經公開晒，幾千人睇咗，到你第二次upload，同上條片一樣完全冇遮過。」至於借用場地費用，負責人稱片段出街後仍未收到。

游學修昨日凌晨獲悉事件後，即時在社交網留言道歉︰「對於是次借場事件的嚴重疏忽，遺憾一直未有從同事口中獲悉，當中的過錯完全不能接受。據悉現時重新上載的網上版本已經做好保密，對不起。」

網民讚叻過高官

至於片段跟廣告商合作及租用費等問題，游學修堅稱每次必定跟場地一方解釋清楚及付費，他稱會盡快跟對方聯絡及付款，更會在各社交平台出鳴謝及道歉文。最後游學修再次認衰︰「今次製作涉及眾多全新人事，因此犯下大錯。小弟代表《試當真》團隊謹此致歉，對不起！」不少網民在其道歉文留言，有人指摘，但也有不少人支持：「有錯第一時間出嚟唔係解釋，而係直接認錯，香港啲高官真係要向游學修學吓嘢。」