張致恒（Steven）前年與女粉絲雯雯奉子成婚，之後還多生一名兒子，Steven肩負養活一家四口的重擔，結果不停向圈中好友借貸度日，債主包括馮鎵瀠（Naomi）和林盛斌等。Naomi不屑Steven有錢一家搬大屋及shopping卻不肯還錢，Naomi公開Steven欠債2萬，事件曝光只肯還1萬，餘額仍拖欠。雯雯近日多次在社交網放負：「唔再生存，係咪先可以畀我哋平靜過」、「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄，都唔會帶兩個仔。我相信我靠自己，一定可以撐住兩個仔！給自己少少鼓勵」，令人擔心。

雯雯今日再在IG貼出跟兒子及婆婆合照，並為放負解畫：「朋友……唔使擔心，我冇事亦都冇癲到，只係最近發生太多事，面對唔到同有爆煲嘅情況。要自己照顧兩個仔同成個屋企，現金只係得$200，所以有啲驚同唔識應對。再加上，有太多我唔知情嘅事情發生，去到我知道嘅時候已經係畀人鬧緊嘅時候，所以開始有啲睇唔開，有自殺嘅念頭，我承認我係有唔成熟同太脆弱。但係當我去到我流眼淚嘅時候，個仔會埋嚟摸吓你，幫你抹走啲眼淚，當我唔開心嘅時候，佢好似明白咁樣，過嚟拍吓你摸吓你嗲吓你。嗰一刻我先醒覺，我唔可以放棄，因為我冇權帶走佢哋嘅生命，嗰一刻我同自己講我一定要堅強，要努力面對一切，先可以陪伴到佢哋去佢哋之後嘅人生。」

Naomi揶揄狼來了

雯雯表示要公開向真心關心及擔心她的朋友致謝，同時也公開向中傷她的人說：「我已經收到晒你哋嘅說話，你哋唔喜歡，亦唔需要繼續去睇我呢個平台，大家為咗一個唔認識嘅人去咁勞氣有咩意思呢，而家香港人人都有困難，無謂為咗一個你哋唔認識嘅家庭去勞氣，希望所有人都可以捱過呢個疫情。我亦會好好組織自己嘅人生，我唔會再唔夠膽抬起頭望人，因為我哋只係爭人錢未還晒，而唔係去逃避要去走數，所以其實我係唔需要抬唔起頭做人，我亦會好好問清楚同組織好，欠我老公朋友嘅錢。我相信只要我哋願意去努力，我哋一定可以好快，報答到同還清所有嘅金錢。」

雯雯尤其多謝婆婆鼓勵，她大讚婆婆是其最好聆聽者和傾訴者：「係愛最絕路、最徬徨、最冇咗（無助）、最迷惘嘅時候，你係我嘅天使，要你老人家擔心我為我傷心，我好不孝……我唔知上一世要做幾多嘅好事，先可以有你呢個婆婆，我愛你。」

雯雯留言承諾會還清債項，不過她自爆銀包得200元，有網民即質疑：「有冇可能得200蚊？買罐奶粉都唔夠喎？」雯雯即回：「多謝你嘅關心，我只係發表我當時自己面對緊嘅嘢，亦唔係要別人去探討我講嘅係唔係事實，我嘅問題暫時亦已經得到解決，我仲可以照顧到兩個仔。」也有網民問Steven去向：「呢個時候，你老公去咗邊？點解唔出來講番句嘢」、「咁手緊點解唔搵嘢做」。其實亦有網民為雯雯打氣：「加油， 雨過一定會天晴。」

對於雯雯在IG公開許下會組織整理欠債清還的承諾，Naomi可會相信她會還錢？Naomi今日回覆《蘋果》只說：「狼來了。參加電競比賽中，唔得閒理佢。」

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

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社會福利署熱線︰23432255

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