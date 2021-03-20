美韓混血的日籍女星水原希子，作風一向大膽，由她擔正的Netflix電影《彼女》安排下月中起全球上架，水原希子今次挑戰SheShe床戲，更全裸演大膽情慾場面。

水原希子崇尚裸體自然並非新鮮事，她為攝影師好友茂木Monika拍攝公路寫真集《夢之繼續 DREAM BLUE》，由於Monika是希子最信任的攝影師，故今次在美國取景期間也毫不介意戶外全裸，照片是在四年前旅行時拍攝，置身大自然來一次大解放，照片中可看見水原希子裸體出鏡，包括仰躺水中、背對鏡頭坐在路邊，相當有睇頭。

水原希子這輯性感照除以寫真集形式推出外，更會於東京澀谷PARCO位於4樓的PARCO MUSEUM TOKYO辦展覽，由今日起至4月4日為期16天，水原希子與茂木Monika今日均有到現場，更舉行簽名會滿足fans，而澀谷PARCO外更以水原希子的肉照製成巨型廣告，十分搶眼。

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