孫慧雪、關心妍與張美妮最近一起主持網上節目《靚媽圍爐》，3位靚媽在節目中大爆請陪月員的經歷。38歲的孫慧雪與老公羅天彥（Edwin）育有現年3歲半囝囝Riley，她先分享朋友試過請金牌陪月，月薪8萬元，她說：「點知一啲都唔金牌，仲要重感冒食藥之後，鎖房門同個B係房瞓，拍門兩個鐘冇人應，結果朋友即刻炒咗佢。」

阿雪提到自己之前生完BB請了陪月，完約後再請了位姨姨來幫手照顧BB，她笑言對方非常特別：「佢唔知點解好鐘意唔戴胸圍，又經常喺BB房只係着住條底褲行嚟行去。老公試過開CCTV睇吓個仔喺房做緊咩，就見到個姨姨下半身無遮無擋。又試過個姨姨聽到我老公叫佢，突然喺浴室只係包條毛巾衝出嚟問咩事，嚇到我老公即刻調頭走。」

阿雪自言揀陪月要睇身形，如果生了像Riley一樣的巨B，最好請個高大有力的陪月zxah 「我生嗰時分兩更請，因為聽過朋友講請24小時陪月有唔愉快經歷，所以自以為好醒請一個日更一個夜更，日更嗰個陪月身形好細粒，我個仔出名巨B，所以試過兩次佢真係唔夠力，同BB沖涼時差啲連人帶B跌低，好彩我衝過去扶住佢哋兩個。」

至於41歲張美妮和髮型屋老闆KK結婚8年，前年誕下囡囡「笑咪咪」，她回想之前花了9萬元請了位合不來的陪月，覺得非常肉赤，張美妮說：「其實係5萬幾一個月，24小時陪月，但我簽兩個月（合約），最終唔夾，唔到一個月已經用唔到落去，因為簽咗合約，結果埋單9萬蚊只係做咗一個月。」她坦言和陪月合不來主要是餵人奶問題，她想埋身餵人奶，但陪月覺得最好揼定奶，不用半夜三更坐等媽媽餵個幾鐘，並向她老公投訴，指她過份緊張，兼不揼奶備用，結果她深感委屈爆喊。

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