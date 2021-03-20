資深演員黃樹棠年前曾患大腸癌，需要切除14吋腸，近日再發現有肺癌病危入院，兒子在網上帖文為爸爸集氣。近年圈中有不少生命鬥士，1989年出世的李明蔚在2012年不幸患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」，9年來她一直勇敢抗癌，歷經多次化療、電療，病情反覆，她日前在IG帖文透露背脊骨和心口骨越來越痛，呼吸也氣喘，「說真的都很辛苦！我一直強忍！」

《蘋果》今日聯絡上李明蔚，直言現在情況好差，每日除自己沖涼和去廁所，大部份時間都未能正常活動，她說：「我冇氣，大動作會好辛苦同抖唔到氣，其實好差㗎。現在冇乜療程可以做，最多係做電療舒緩止痛，但我依家冇做，選擇飲一啲天然，可以止痛嘅精油，我都係強忍。」

另一位80後，38歲的陳積榮去年發現患上肺癌第四期，最近情況急劇惡化，癌細胞擴散咳到見血，在網上拍片籌集醫藥費，幸圈中人郭富城、林盛斌、姚嘉莉等慷慨解囊，捐錢助解燃眉之急。已入院超過一星期的積榮，至今仍未出院，他以短訊回覆：「可能下個星期中先可以出院。」

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