一支香水，除了香氛味道，包裝設計也是吸引選購的重要元素。好像Moschino最近推出的香水，單憑超可愛的小熊造型，已經能夠迷到不少女生。

Moschino的創意總監Jeremy Scott，一向有着天馬行空的創意，過去他曾推出小熊造型的Toy 2香水，展現童趣，今年繼續以Teddy Bear造型帶來新香水，並換上迷人的粉紅色調。全新的Moschino Toy 2 Bubble Gum香水，以粉紅玫瑰、義大利檸檬精油、口香糖、肉桂、薑粉、黑醋栗交織出甜蜜氣息，並以水蜜桃、雪松精油、絲絨麝香雞尾酒俏皮作尾調，無論香氛與造型，都收服一眾少女心。

喜歡有個性的香氛，相信都不會對Diptyque感到陌生。品牌在慶祝60週年之際，推出紀念香氛「Orphéon爵夢淡香精」，以致敬三位創始人Desmond Knox-Leet、Yves Coueslant和Christiane Gautrot，帶領大家重回到品牌初始之地——60年代的巴黎Orphéon咖啡館。

品牌的調香師Olivier PescheuxOrphéon透過「Orphéon」展開這場感官之旅，利用雪松、岩蘭草、廣藿香等木香為主營造出咖啡館空間 ，還有飲品中混合的濃郁杜松子香味，充滿英式雞尾酒情調 ，優質雪茄或手捲煙絲在空間裡伴隨着甜美柔和的蜂巢與岩薔薇香氣 ，還有撲鼻而來的女士花香包含著依蘭依蘭、木蘭花、大馬士革玫瑰，最後以委內瑞拉香豆與寮國香草味安息香氣味相互交織，香氛包括了四種特質︰清新、花香、性感、木香，配上插畫師Gianpaolo Pagni所設計的包裝圖案，展現出獨樹一幟的風格。

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